Türksat 5B'nin uzay yolculuğu başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun, kritik aşamalarını tamamlayarak yolculuğuna başladığını belirterek, "Haziran ayında yörüngesine yerleşecek ve 1,5 aylık test sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, Türksat 5B'nin ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatılma anını canlı izledi.

Bu yılın başında Türksat 5A'nın uzaya uğurlandığını ve haziran ayında hizmete alındığını anlatan Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ilk hedef olarak seçilen haber leşmenin ve Türksat'ın çok önemli olduğunu vurguladı.

Türksat'ın gelişerek çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Karaismailoğlu, gelecek yıl 6A'nın konuşulmaya başlanacağını bildirdi.

İmalat ve test çalışmaları süren Türksat 6A'nın da fırlatılmasıyla dünyada kendi uydusunu üreterek, uzayda temsil edilen ilk 10 ülke arasında yer alınacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Bütün sektörlerde olduğu gibi uzayda da varlığımızı gücümüzü, büyük, güçlü Türkiye'yi tüm dünyaya hissettirmeye başladık." diye konuştu.

Türksat 5B'nin saat 06.58'de fırlatıldığını belirten Karaismailoğlu, "Türksat 5B, 164 günlük yolculuğa çıktı. Türksat 5B ile deniz, hava ve karasal olarak ulaşamadığımız tüm bölgelere ulaşmış olacağız." dedi.

Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ile birlikte çalıştıklarına dikkati çeken Karaismailoğlu, insan kaynağının önemine vurgu yaptı.

"Türksat 6A ile kapsama alanı artarak devam edecek"

Karaismailoğlu, kapsama alanı açısından dünyanın üçte birinden fazlasına hitap eden uydu kapasitesine sahip olunduğunu ifade ederek, Türksat 5A'nın televizyon yayıncılığı konusunda dünyanın yüzde 30'undan fazlasına hizmet verdiğini, veri iletişiminin ağırlıklı olduğu Türksat 5B'nin ise daha farklı bölgelerde Basra Körfezi, Kızıldeniz, Kuzey ve Güney Afrika'da ve Nijerya gibi bölgelerde hizmet vereceğini, Türksat 6A ile kapsama alanının artarak devam edeceğini anlattı.

Türksat 5B'de iki yerli ve milli komponent bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "İlk defa uzayda yerli ve milli komponentleri olan uydu faaliyet gösterecek ama bizim için asıl önemli olan tamamen yerli ve milli uydu Türksat 6A. Teknolojideki yerli ve milli katkımız artarak devam edecek. Özellikle 5G'yi tamamen yerli ve milli altyapıyla kullanmak istiyoruz. Peşinden 6G'yi planlıyoruz. Özellikle teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke haline gelmek için gençlerin ilgisi bizim için çok kıymetli." diye konuştu.

Son 20 yılda yaşanan dönüşümün önemli olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, denizde, karada, demir yolarında ve uzay vatanda Türkiye'nin gücünü bütün dünyanın gördüğünü, bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olmaya devam edileceğini kaydetti.

Türksat 5B'nin veri iletim kapasitesini 20 kat artıracağını belirten Karaismailoğlu, "42 derece doğu yörüngesine yerleşecek olan Türksat 5B uydusu, kritik aşamalarını tamamlayarak yolculuğuna başladı. Haziran ayında yörüngesine yerleşecek ve 1,5 aylık test sürecinin ardından faaliyetlerine başlayacak." dedi.

Daha sonra Oktay ve Karaismalioğlu, soba başında gençlerle sohbet etti.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri

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