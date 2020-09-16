TURKSAT 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu özel girişim uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX, 30 Kasım'da Türk uydusu TURKSAT 5A'yı uzaya gönderecek.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu özel girişim uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX, 30 Kasım'da Türk uydusu TURKSAT 5A'yı uzaya gönderecek.

Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika'yı kapsayacak Türk uydusunu şirketin Falcon 9 mekiği uzaya taşıyacak. Airbus tarafından Türkiye için üretilen uyduyu taşıyacak olan Falcon 9 mekiği, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Kasım 2020 tarihinde uzay yolculuğuna başlayacak.

ULAŞTIRMA BAKANI DUYURDU

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceX'in 30 Kasım'daki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurdu. Bakan Karaismailoğlu "Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye'mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA