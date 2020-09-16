TURKSAT 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TURKSAT 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu özel girişim uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX, 30 Kasım'da Türk uydusu TURKSAT 5A'yı uzaya gönderecek.

TURKSAT 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek
16.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 14:51

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın sahip olduğu özel girişim uzay ve havacılık taşımacılığı şirketi SpaceX, 30 Kasım'da Türk uydusu TURKSAT 5A'yı uzaya gönderecek.

 

Türkiye, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey ve Güney Afrika'yı kapsayacak Türk uydusunu şirketin Falcon 9 mekiği uzaya taşıyacak. Airbus tarafından Türkiye için üretilen uyduyu taşıyacak olan Falcon 9 mekiği, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Kasım 2020 tarihinde uzay yolculuğuna başlayacak.  

ULAŞTIRMA BAKANI DUYURDU

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, SpaceX'in 30 Kasım'daki Türkiye görevini sosyal medyadan açıklayarak duyurdu. Bakan Karaismailoğlu "Gökyüzünde dengeleri değiştiriyoruz! Türkiye'mizin karada, havada, denizde sahip olduğu büyük vizyonu uzaya taşıyoruz" dedi.   


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Devlet Bahçeli Adnan Menderes Erol Mütercimler
Magazin Erol Evgin Niran Ünsal Metin Özülkü Ferhat Göçer
Spor Jose Sosa Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TURKSAT 5A uydusunu SpaceX uzaya gönderecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 15:06:39. #1.14#
title