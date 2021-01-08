Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı - Kapsülün ayrılışı
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Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı - Kapsülün ayrılışı

08.01.2021 11:12 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:19

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5A, Türkiye saatiyle 05.15'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde düzenlenen törende izledi.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi.

Türkiye saatiyle 04.28'de yapılacağı planlanan uydunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15'de gerçekleşti.

31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek

İstasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek uydu, daha sonra "31 derece doğu" yörüngesine yerleşerek faaliyetlerine başlayacak.

Uydunun kontrolü, Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak.

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, haberleşme uydusu Türksat 5A'nın da fırlatılmasıyla 4 olacak.

12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek

Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında 9 Kasım 2017'de imzalanan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A'nın önceki jenerasyon uydularına göre kapasitesi yüzde 45, ömrü iki kat daha fazla olacak.

Şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacak Türksat 5A, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Yeni "Ku" frekans bandına sahip bir uydu olan Türksat 5A, 12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı - Kapsülün ayrılışı
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı - Kapsülün ayrılışı
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı - Kapsülün ayrılışı
Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı - Kapsülün ayrılışı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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