Türksat 5A Uydusu ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A Uydusu özellikleri nedir? Türksat 5A Haberleşme Uydusu nedir?

TÜRKSAT 5A uydusu fırlatma süreci için geri sayım başladı. Türksat 5A Uydusu ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A Uydusu özellikleri nedir?Türksat 5A Haberleşme Uydusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

TÜRKSAT 5A UYDUSU NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Sırasıyla Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Ordu İl Başkanlığı ve MHP Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, parti toplantı salonunda yaptığı konuşmasında, pazartesiyi salı gününe bağlayan gece 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün. Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağız"

TÜRKSAT 5A UYDUSU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türksat 5A, milli imkanlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5-B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak. Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A'nın şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacağını, Türkiye'nin yanı sıra batısındaki ve doğusundaki ülkeler ile MENA Bölgesi denilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayacağını kaydetti.

TURKSAT 5A HABERLEŞME UYDUSU NEDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur. TAI 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliğiyle sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5-B 'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.