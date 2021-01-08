TÜRKSAT 5A uydusu ne işe yarayacak? TÜRKSAT 5A özellikleri nedir? İşte TÜRKSAT 5A uydusu hakkında tüm merak edilenler

Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu Türksat 5A, ,Space X firmasına ait Falcon 9 roketi ile Cape Canaveral Üssü'nden uzaya gönderildi. Peki, TÜRKSAT 5A uydusu ne işe yarayacak? TÜRKSAT 5A özellikleri nedir? Türksat 5A kanal listesi ve frekansları nedir? İşte TÜRKSAT 5A uydusu hakkında tüm merak edilenler

Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı, haberleşme uydusu Türksat 5A'nın da fırlatılmasıyla 4 oldu. Türksat AŞ ile Airbus D&S arasında 9 Kasım 2017'de imzalanan sözleşmenin ardından üretimine başlanan Türksat 5A uydusu, manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.

TÜRKSAT 5A UYDUSU NE İŞE YARAYACAK?

Şu anda hizmet veren haberleşme uydularını destekleyecek şekilde hizmet sunacak Türksat 5A, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Yeni "Ku" frekans bandına sahip bir uydu olan Türksat 5A, 12 kilovat faydalı yük gücüyle hizmete girecek.

Tamamen elektrikli itki sistemine sahip olan Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık 4 ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.

TÜRKSAT 5A NEDİR?

Türksat 5A, millî imkânlarla Türkiye'de birleştirilen ve 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 05.15'te[2] uzaya gönderilen haberleşme uydusudur.

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilmiş bir uydudur. TAI'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de Türksat 6A ve Türksat 6B uydularının tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydu 8 Ocak 2021 günü fırlatılmış ve roket tercihi olarak SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl güvence altına alması bekleniyor. Uydu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 megahertz kapasiteyle TV yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Uydu adına ayrıca çocuklar için dijital resim sergisi planlanmaktadır.