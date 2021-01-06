Türksat 5A nedir? türksat 5a ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A ne işe yarıyor?

İlk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusu olan Türksat 5A nedir? türksat 5a ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A ne işe yarıyor? Detaylar haberimizde.

TURKSAT 5A NEDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 4.26'da uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur. Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur. TAI 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test (UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile iş birliği sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5B'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de Türksat 6B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir. Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılması 8 Ocak 2021 günü için planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir. Uydu adına ayrıca çocuklar için dijital resim sergisi planlanmaktadır.

TURKSAT 5A NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat 5A uydusunun, gelecek yılın ikinci çeyreğinde uzaya fırlatılmasının planlandığını bildirdi. ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Satellite 2019 Fuarı'nda, Türkiye'nin uydu işletmecisi Türksat AŞ'yi ziyaret eden SpaceX Üst Yöneticisi Gwynne Shotwell, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen ve Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok'un da katılımıyla toplantı yapıldı. Bu projelere yenilerini eklemek istediklerini dile getiren Shotwell, "Şu anda, Türksat AŞ ile üzerinde çalıştığımız bizi heyecanlandıran iki misyonumuz var. Program şu ana kadar çok iyi gitti, her şey yolunda görünüyor. Fırlatmanın gerçekleşmesini dört gözle bekliyoruz." dedi.