Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?Türksat 5A haberleşme uydusu uzaya ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A ne işe yarar?

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2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusu olan Türksasat 5A ne işe yarar? Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?

TURKSAT 5A HABERLEŞME UYDUSU NEDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur. TAI 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliğiyle sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5-B 'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

TURKSAT 5A NE İŞE YARAR?

Ahmet Arslan konu ile ilgili şunları söyledi;

Uydu ve haberleşme sektöründe sağladığımız gelişmeyi pekiştirmek adına çok önemli. Rekabetçi bir ortamda sözleşme imzalamaya hak kazanan Airbus'ı da tebrik ediyorum. Artık, önemli olan bugünden öncesi değil, bugünden sonrası. Bugünden sonra Türksat'a ve Airbus'a düşen hızlı bir şekilde en kaliteli ve yüksek teknoloji ile 2020'de Türksat 5A'yı, 2021'de Türksat 5B'yi yörüngedeki yerlerine yerleştirmek ve sadece ülkemize değil, Türksat üzerinden bu bölgeye, Dünya'ya hizmet vermeyi sağlamak. Bu yüzden çok önemsediğimizi vurgulayayım. Beklentimiz yüksek. Türksat mühendislerinin bu işin içinde yer almasını ve Türksat 5A ve Türksat 5B'ye ilişkin üretimlerin daha fazla Türkiye'de yapılmasını önemsiyoruz. Biz bunu daha önce sözleşmelerde ifade ettik. Hayırlı uğurlu olsun."

TURKSAT 5A UZAYA NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak" dedi.