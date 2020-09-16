Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?Türksat 5A haberleşme uydusu uzaya ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A ne işe yarar?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?Türksat 5A haberleşme uydusu uzaya ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A ne işe yarar?

Türkiye'de geliştirilen bir uydu olan Türksat 5A haberleşme uydusu nedir? Türksat 5A haberleşme uydusu ne işe yarar Türksat 5A haberleşme uydusu özellikleri nelerdir?

Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?Türksat 5A haberleşme uydusu uzaya ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A ne işe yarar?
16.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:59

2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusu olan Türksasat 5A ne işe yarar? Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?

TURKSAT 5A HABERLEŞME UYDUSU NEDİR?

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusudur.

Eylül 2011 de yapılan antlaşmaya binaen, Türksat and Turkish Aerospace Industries (TAI) tarafından Türkiye'de geliştirilen bir uydudur. TAI 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliğiyle sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusudur. Takibinde gelecek Türksat 5-B 'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.

TURKSAT 5A NE İŞE YARAR?

Ahmet Arslan konu ile ilgili şunları söyledi;

Uydu ve haberleşme sektöründe sağladığımız gelişmeyi pekiştirmek adına çok önemli. Rekabetçi bir ortamda sözleşme imzalamaya hak kazanan Airbus'ı da tebrik ediyorum. Artık, önemli olan bugünden öncesi değil, bugünden sonrası. Bugünden sonra Türksat'a ve Airbus'a düşen hızlı bir şekilde en kaliteli ve yüksek teknoloji ile 2020'de Türksat 5A'yı, 2021'de Türksat 5B'yi yörüngedeki yerlerine yerleştirmek ve sadece ülkemize değil, Türksat üzerinden bu bölgeye, Dünya'ya hizmet vermeyi sağlamak. Bu yüzden çok önemsediğimizi vurgulayayım. Beklentimiz yüksek. Türksat mühendislerinin bu işin içinde yer almasını ve Türksat 5A ve Türksat 5B'ye ilişkin üretimlerin daha fazla Türkiye'de yapılmasını önemsiyoruz. Biz bunu daha önce sözleşmelerde ifade ettik. Hayırlı uğurlu olsun."

TURKSAT 5A UZAYA NE ZAMAN FIRLATILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türksat çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Türksat 5A, 2020'nin son çeyreğinde, Türksat 5B, 2021'nin ikinci çeyreğinde, Türksat 6A, 2022'de uzaya gönderilecek. Haberleşme uydularımız uzaya ulaştığında ülkemiz, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerimizle dünyada söz sahibi olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye, Dünya'da haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yerini alacak" dedi.

İlgili Haberler

NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor? NAVTEX ilan etmek ne demek? NAVTEX mesaj kodları
Elektronik kelepçe sistemi nedir? E-kelepçe nedir? Elektronik kelepçe mesafesi ne kadar? Elektronik kelepçe ne işe yarar? E-kelepçe nasıl çalışır?
Elektronik kelepçe sistemi nedir? E-kelepçe nedir? Elektronik kelepçe mesafesi ne kadar? Elektronik kelepçe ne işe yarar? E-kelepçe nasıl çalışır?
11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri
11 Eylül saldırısı nedir, ne zaman oldu? 11 Eylül saldırısını kim yaptı? 11 Eylül saldırıları görüntüleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Kanye West Nihal Candan Fahriye Evcen
Spor Falcao Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Kaza Türk Lirası
Şu an buradasınız: Türksat 5A haberleşme uydusu nedir?Türksat 5A haberleşme uydusu uzaya ne zaman fırlatılacak? Türksat 5A ne işe yarar? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 10:59:32. #1.14#
title