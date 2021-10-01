Türksat, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda yerini alacak

İSTANBUL (AA) - Türksat AŞ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 6-8 Ekim'de gerçekleştirilecek 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'nda yerini alacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ana teması "Lojistik-Mobilite-Dijitalleşme" olarak belirlenen ve 55 farklı ülkeden üst düzey yetkililerin katılım sağlayacağı Şura'da, mega ulaşım projeleri, Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın ve bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi konuları ile bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak.

Kara, demir, deniz ve hava yolları ile haber leşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların panellerde yer alacağı Şura'da, ayrıca çeşitli ülkelerden bakan ve bakan düzeyinde katılımla Ulaştırma Bakanları Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacak.

Türksat, etkinlikte stant açacak.