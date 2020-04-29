Turkrent’ten sağlık çalışanlarına destek Turkrent, sağlık çalışanlarının işlerine ve evlerine güvenle gidip gelebilmeleri için destek sağlayarak bu zor süreçte yapacakları aylık araç kiralamalarında yüzde 30 indirim olanağı sunarak sağlık çalışanlarının yanında oluyor.

Turkrent, sağlık çalışanlarının işlerine ve evlerine güvenle gidip gelebilmeleri için destek sağlayarak bu zor süreçte yapacakları aylık araç kiralamalarında yüzde 30 indirim olanağı sunarak sağlık çalışanlarının yanında oluyor. Kaynak: Dunya.com