Turkrent’ten sağlık çalışanlarına destek
Turkrent, sağlık çalışanlarının işlerine ve evlerine güvenle gidip gelebilmeleri için destek sağlayarak bu zor süreçte yapacakları aylık araç kiralamalarında yüzde 30 indirim olanağı sunarak sağlık çalışanlarının yanında oluyor.
29.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:32
Turkrent, sağlık çalışanlarının işlerine ve evlerine güvenle gidip gelebilmeleri için destek sağlayarak bu zor süreçte yapacakları aylık araç kiralamalarında yüzde 30 indirim olanağı sunarak sağlık çalışanlarının yanında oluyor.
Kaynak: Dunya.com