Turkrating, Ic İçtaş Enerji'nin Kredi Notu

Turkrating son dönemdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak, IC İÇTAŞ Enerji'nin, yüksek EBITDA marjları ve yüksek verimlilikle çalışan elektrik üretim santrallerinin performanslarını değerlendirdi. Yapılan derecelendirme kapsamında; son iki yılda belirlenen hedeflerin üstünde operasyonel ve finansal performans gösterilmesi ile bu performansın sürdürülebilirliğine ilişkin beklentiler, kredi notunun belirleyici unsurları olarak belirtildi.

IC İÇTAŞ Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, "2015 ve 2016 yılındaki tahvil ihraçlarımıza beklenenin üzerinde bir talep alarak, 1969 yılından bu yana güven ve yüksek itibar ile birlikte anılan 'IC' markasının sermaye piyasalarında da olumlu bir karşılık bulduğunu gördük. Turkrating tarafından yapılan not artırımını, şirketimizin sektör genelinden olumlu olarak ayrışan performansının bir yansıması olarak değerlendiriyorum." açıklamasında bulundu.

