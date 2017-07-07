Türkpatent Ücret Tarifesinde Değişiklik

Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) bu yıl uygulayacağı ücret tarifesinde değişikliğe gitti.



Türk Patent ve Marka Kurumunun, "Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişi·klik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin TürkPatent'e ödenmesi gereken ücretler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan PCT Ücret Tablosunda belirlenen bedeller olacak.



Kurum tarafından bu kapsamda verilen hizmetlere ilişkin ücretlere KDV de dahil edildi.