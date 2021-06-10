TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi'nden Aydın ve Muğla'daki KOBİ'ler de yararlanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi'nden Aydın ve Muğla'daki KOBİ'ler de yararlanacak

TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi'nden Aydın ve Muğla'daki KOBİ'ler de yararlanacak
Anadolu Ajansı / Enes Duran - Haberler | Ekonomi

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), Güney Ege Kalkınma Ajansı ile Aydın ve Muğla ticaret ve sanayi odalarıyla yürütülecek "Hezarfen Aydın-Muğla Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT), Güney Ege Kalkınma Ajansı ile Aydın ve Muğla ticaret ve sanayi odalarıyla yürütülecek "Hezarfen Aydın-Muğla Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Projedeki paydaşlar ve firmaların katılımıyla düzenlenen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, törendeki konuşmasında, Türkiye'de 40 yılda işletmelerdeki gayri maddi varlıkların oranının yaklaşık yüzde 20'lerden yüzde 80-90'lara çıktığını ifade etti.

Fikri mülkiyetin işletmeler için uluslararası rekabette en önemli araç haline geldiğini belirten Asan, söz konusu araçlardan en çok büyük işletmelerin faydalandığını dile getirdi.

Asan, Dünya Mülkiyet Günü'nün bu yıl için belirlenen temasının KOBİ'lerin fikri mülkiyeti etkin bir şekilde kullanmasına yönelik olduğunu, Türkiye'nin bu alanda önemli mesafe kaydettiğini söyledi.

Türkiye'nin fikri mülkiyetten daha fazla katma değer yaratmasının önemine işaret eden Asan, son 10 yılda özellikle uluslararası alanda gelinen noktanın doğru yolda gidildiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi.

Asan, sınai ve fikri mülkiyet başvuruları açısından önemli bir farkındalık oluştuğunu, bundan sonraki süreçte doğru stratejilerle daha fazla katma değer yaratılması gerektiğini bildirdi.

Hezarfen Projesi ile KOBİ'lerin yenilik kapasitelerinin fikri mülkiyet kullanılarak artırılmasının amaçlandığını ifade eden Asan, 2007'den beri yürütülen projenin şimdiye kadar 19 ilde 24 kez uygulandığını ve 700'e yakın KOBİ'nin fikri mülkiyet alanında danışmanlık hizmeti aldığını belirtti.

Habip Asan, projenin 2012 yılından itibaren sektörel olarak da uygulanmaya başlandığını, başta medikal olmak üzere deri ve mobilya gibi sektörlerde de uygulandığını anlattı.

Asan, projenin 3 modülden oluştuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Birinci modül şu an gerçekleştirdiğimiz imza töreni aşaması, ikinci aşamada sınai mülkiyet hakları eğitimi semineri çevirimi içi olarak verilecek ve son olarak üçüncü aşamada ise uzmanlarımız 28 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında Aydın ve Muğla'da toplam 30 KOBİ'yi ziyaret ederek sınai mülkiyet konusunda bire bir danışmanlık hizmeti verecektir."

"Hazerfen Projesi Ajansımızın hedefleriyle de bire bir uyumlu"

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan da proje kapsamında bölgenin inovasyon ekosistemine çok yararlı eğitimler verileceğini ifade etti.

Ajans olarak bölgelerindeki illerde çeşitli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Akdoğan, "Bu doğrultuda bölgede öne çıkan sektörlerde dijital dönüşümün ve kurumsallaşmanın sağlanarak katma değerli üretimin, Ar-Ge'nin, inovasyonun gelişmesine, gelir ve karlılık düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Hazerfen Projesi de Ajansımızın hedefleriyle de bire bir uyumlu ve katkı sağlayıcı olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı, Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
Çay ihracatından yılın 5 ayında 8,5 milyon dolar gelir elde edildi
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı
Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL
Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Fatma Turgut Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜRKPATENT'in Hezarfen Projesi'nden Aydın ve Muğla'daki KOBİ'ler de yararlanacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 16:16:24. #1.14#

title