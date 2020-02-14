: TÜRKPATENT, Bilişim Vadisi'nde yenilikçi girişimlere hizmet verecek

14.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:21

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından, Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi Bilişim Vadisi'nde bilgi ve doküman birimi açıldı.

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Bilişim Vadisi'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğunda, çok kıymetli bir yer olduğunu söyledi.

TÜRKPATENT'in, Bilişim Vadisi'nde vereceği bilgi ve doküman hizmetinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kacır, 2006'da 54 bin Ar-Ge personeli olan Türkiye'nin, 2018'de 172 bin Ar-Ge personeline erişen bir ekosistemi inşa ettiğini kaydetti.

Kacır, patent başvuruları sayısının, büyük bir hızla arttığına işaret ederek, "2000'lerin başında bütün Türkiye'de yapılan yıllık patent başvurusu sayısı, yaklaşık 300'lerdeydi. 2018'lere geldiğimizde bu sayı, 7 binlerin üzerine çıktı. Bu dünyada benzerine az rastlanır büyük bir ivme." diye konuştu.

Bu ivmeyi daha yukarılara taşımayı amaçladıklarını, fikri ve sınai hakların etkin bir şekilde korunmasına ilişkin çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Kacır, "Bu anlamda, Türkiye'nin dört bir tarafında 168 noktada faaliyetlerini sürdüren bilgi ve doküman birimleri girişimcilerimize, tasarımcılarımıza, yenilikçi birey ve kurumlarımıza hizmet sunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kacır, 2023 yolculuğunda, Türkiye'deki yazılımcıların sayılarını ve niteliklerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunu ilk kez 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgemizde somut bir hedef olarak da koyduk. Türkiye'de halihazırda yaklaşık 170 bin olan yazılım geliştirici sayısını, 2023'te büyük bir hızla 500 bine çıkarmayı hedeflediğimizi kamuoyuyla da paylaşmış olduk. Bu çok etkin, çok yaygın yenilikçi uygulamalar gerektirecek. İnşallah 2020 yılında çok farklı eğitim uygulamalarını, Türkiye'de hayata geçirmeye başladığımızı hep birlikte görmüş olacağız. Bunlardan birisi de yine Bilişim Vadisi'nde olacak. Bilişim Vadisi'ni, artık önümüzdeki dönemde pek çok işimizin öncü adresi olarak görüyoruz."

"2019'da patent başvuruları yüzde 11 arttı"

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan da Türkiye'de son yıllarda ortaya konan teknoloji hamlelerinin etkisiyle, toplumun tüm kesimlerinde oluşan farkındalığın, sınai mülkiyet hakları açısından büyük bir başarıya dönüştüğünü bildirdi.

Geçen yıla ilişkin sınai mülkiyet verilerini paylaşan Asan, "Türk Patent ve Marka Kurumuna, 2019 yılında yüzde 11 artışla 8 bin 126'sı yerli patent olmak üzere toplam 19 bin 916 patent, yüzde 12 artışla 134 bin 353 marka ve yüzde 11 artışla 46 bin 188 tasarım başvurusu yapılmıştır. 2020 Ocak ayı istatistiklerine bakıldığında, markada yüzde 23, patentte yüzde 32, tasarımda yüzde 29 artış olması, 2020 yılının geçen yıla göre daha yüksek bir performans ile geçeceğini göstermektedir." şeklinde konuştu.

Asan, Türkiye'nin bu rakamlarla dünyanın en büyük sınai mülkiyet ofislerinden biri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bu kadar yüksek başvurunun olduğu bir ülkede vatandaşlarımıza, sanayicilerimize ve üniversitelerimize daha iyi hizmet vermek üzere; ticaret ve sanayi odalarımızda, üniversitelerimizde, kalkınma ajanslarımızda, bilgi ve doküman birimleri kurmaktayız. Bugün burada aynı zamanda TÜRK PATENT'in iştiraki olan Bilişim Vadisi'nde bilgi ve doküman birimimizi açıyoruz ve Bilişim Vadisi ile iş birliği protokolü imzalıyoruz. Türkiye'de şu anda tüm illerimizde, bu birimlerimiz var ancak hepsi aynı seviyede değil. Bugün burada açacağımız bilgi ve doküman birimi, Türkiye'deki en kapsamlı birim olarak tasarlıyoruz."

TÜRK PATENT'in, şu anda bütün başvurularını e-Devlet üzerinden aldığını hatırlatan Asan, "Bu anlamda, başvuru yapma açısında kurumun nerede olduğunun pek fazla önemi yok. Ancak sanayicilerimize, toplumun tüm kesimlerine, yüz yüze danışmanlık yapmak için bilgi ve doküman birimlerimiz önemli. Bugün burada açtığımız birimi, bir anlamda kurumun İstanbul kampüsü gibi düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da çığır açan teknolojileri geliştirecek yenilikçi beyinlere, uygun ortamı sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı.

Oyun geliştirme kampları sayesinde gençlere dokunan vadinin, içlerinde yerli otomobil TOGG'un da olduğu 85 firmaya ev sahipliği yaptığı anlatan İbrahimcioğlu, "Şimdi Bilişim Vadisi'nde geleceği tasarlama vakti. Yerli ve milli vizyonla, bir geleceği tasarlama hedefinin olmazsa olmazı, fikri hakların korunması noktasında akıl terinin teminatı Türk Patent Kurumunun, bilgi ve doküman biriminin Bilişim Vadisi'nde hizmete girmesinin kıymetli olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRK Patent Başkanı Habip Asan ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Bilgi ve Doküman Birimi'nin açılışına ilişkin iş birliği protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA

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