Turkpatent : Ar-Ge harcamaları 10 yılda 5 kat arttı

16.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:02

– Turkpatent verilerine göre, Türkiye 'de Ar-Ge harcamaları 10 yılda yaklaşık 5 kat artışla 186.6 milyar lirayaulaştı. Türkiye'de beş yıl içinde patent başvuru sayısı da yüzde 50 yükseldi.

Bu gelişmelere bağlı olarak, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 861 adet Ar-Ge merkezi faaliyete geçti. Bu üç yıl içinde, önceki sekiz yılda kurulan Ar-Ge merkezi sayısının neredeyse dört katı kadar Ar-Ge merkezi kuruldu.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, "Artan Ar-Ge merkezleri, başarılı çalışmalar sonucu alınan patentler, yapılan buluşlar ve faydalı modeller ile ülkemiz, Global İnovasyon Endeksi'nde 2013 yılında 68. sırada iken bu yıl 49. sıraya yükseldi. Tüm bu gelişmeler neticesinde 2013 yılından bu yana dış ticaret açığımızda da ciddi bir azalma meydana geldi. İşte tüm bu veriler göstermektedir ki, patent sayısındaki artış ülke ekonomisine doğrudan etki etmekte, ekonominin ithalat, ihracat dahil tüm bileşenlerinde adeta bir domino etkisi yaratmaktadır" dedi ve ekledi:"Son 5 yıldaki başarılı performansımızı ve mevcut potansiyelimizi göz önünde bulundurursak, Dünya çapında yaşanan yükseliş eğilimini yakalamamamız için hiçbir engel yok."Ancak dünyadaki gelişim hızına ve gelişim alanlarına bakıldığı zaman ülke olarak hala gidecek uzun bir yolumuz olduğu da kesin."Dünya verilerine bakıldığında özellikle son üç yılda dijital alanda, yapay zeka, yazılım alanları, sürdürülebilirlik gibi konularda büyük bir atak söz konusu."Burada da Ar-Ge merkezilerine, teknoparklara, kuluçka merkezlerine, üniversitelere, akademisyenlere büyük görevler düşüyor. Önemli olan patent başvuru sayısındaki artış kadar mevcut patentlerin ticarileşmiş olması."

Kaynak: DHA

- İstanbul