TÜRKPA Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Uçma: "Kazakistan'da son derece şeffaf bir seçim yapıldı"
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TÜRKPA Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Uçma: "Kazakistan'da son derece şeffaf bir seçim yapıldı"

11.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:09
TÜRKPA Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Uçma:

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Kazakistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimine ilişkin "Kazakistan'da bütün aşamalarıyla son derece şeffaf bir seçim yapıldı.

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Kazakistan'da gerçekleştirilen parlamento seçimine ilişkin "Kazakistan'da bütün aşamalarıyla son derece şeffaf bir seçim yapıldı." dedi.

Uçma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu olarak Kazakistan'da dün düzenlenen parlamentonun alt kanadı olan Meclis milletvekilleri seçimini izlediklerini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da seçim öncesi üst düzey yetkililerle bir araya gelerek tüm gerekli bilgilere ulaştıklarını aktaran Uçma, "Özellikle Senato Başkanımızla (Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev) görüşmemizde son derece memnuniyet verici yeni bilgiler de almış olduk. Yeni seçim mevzuatında Kazakistan'ın yaptığı reformlar, her türlü takdirin üstünde ve ötesindedir." ifadesini kullandı.

Uçma, ülkedeki yeni reform hareketleri çerçevesinde çok ileri demokrasilerin bile takip etmeleri ve örnek çıkarmaları gereken düzenlemeler yapıldığına işaret ederek "Toplumun bütün kesimlerini dil, din, ülke, ırk ayrımı yapmaksızın kendisini Kazakistanlı gören her yurttaşın temsil edildiğine inanacağı bir parlamento yönetim düzenlemesi yapılmış. Bunu gerçekten dünyaya iyi duyurmamız lazım. Kazakistan'da bütün aşamalarıyla son derece şeffaf bir seçim oldu." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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