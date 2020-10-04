TÜRKPA, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnun
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TÜRKPA, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnun

04.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.10.2020 16:18

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Kırgızistan'da milletvekili seçimlerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Heyeti Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Kırgızistan'da milletvekili seçimlerinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerden memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Uçma, Bişkek'te gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanma esas ve yöntemlerini takip etmek için sabahtan itibaren oy sandıklarını gezdiğini belirterek, "Gerçekten dünyada eşine az rastlanabilir büyük bir dikkat ve özenle genel seçimlere şahitlik ediyoruz. Pandemiye ilişkin bütün tedbirlerin alındığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Seçimlerin, demokrasinin "olmazsa olmaz" koşulu olduğunu dile getiren Uçma, Kırgızistan'daki seçimlerin tam bir şölen içinde geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

Uçma, seçim süreciyle ilgili raporu yarın basın toplantısıyla açıklayacaklarını sözlerine ekledi.

Kırgızistan'da seçim sürecini izleyen Uçma'ya, TÜRKPA heyetinde AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Kırgızistan-Türkiye Dostluk Grup Başkanı Sabri Öztürk, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ ve CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan da eşlik etti.

Oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de sona erecek. İlk sonuçların 22.00'de açıklanması öngörülüyor.

TÜRKPA, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnun
TÜRKPA, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnun
TÜRKPA, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnun
TÜRKPA, Kırgızistan'daki milletvekili seçimlerinde alınan Kovid-19 tedbirlerden memnun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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