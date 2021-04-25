TÜRKPA Genel Sekreteri Mamayusupov'dan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "20. yüzyılın tarihi olayları siyasi gayelerle dikte edilemez." ifadesiyle tepki gösterildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, "20. yüzyılın tarihi olayları siyasi gayelerle dikte edilemez." ifadesiyle tepki gösterildi.

Mamayusupov, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan dramatik olaylarla ilgili açıklamasından endişe duyduğunu belirtti.

Mamayusupov, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20. yüzyılın tarihi olayları siyasi gayelerle dikte edilemez. Bu tür açıklamalar, dünyadaki zaten kırılgan olan karşılıklı anlayış ve güveni daha da zayıflatmaktadır. Tarihi olaylar, uzman tarihçiler tarafından araştırılmalıdır. Uluslararası toplumu, özellikle bilim çevrelerini bu tarihi olaylarla ilgili arşivleri incelemek amacıyla tarihçilerden oluşacak ortak bir komisyon oluşturulması hususunda Türkiye'nin defalarca ileri sürdüğü öneriyi desteklemeye çağırıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov