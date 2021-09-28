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TÜRKPA 10. Genel Kurulu Türkistan'da toplandı

AA / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel
TÜRKPA 10. Genel Kurulu Türkistan'da toplandı

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı, Kazakistan'ın güneyindeki Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da gerçekleştirildi.

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurul Toplantısı, Kazakistan'ın güneyindeki Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da gerçekleştirildi.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Özbekistan Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Ulugbek İnoyatov, Macaristan Meclis Başkan Yardımcısı Marta Matrai'nin yanı sıra uluslararası kuruluş başkanları ve parlamento heyetleri katıldı.

Toplantı, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in gönderdiği kutlama mesajlarının okunmasıyla başladı.

Ardından parlamento başkanları ve heyetler, Azerbaycan'ın Karabağ savaşının 1. yıl dönümü vesilesiyle şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin, yaptığı açılış konuşmasında, TÜRKPA'nın 10. Genel Kurulunun tüm Türk dünyasının manevi başkenti olarak bilinen Türkistan'da toplanmasından dolayı ayrı mutluluk duyduklarını bildirdi.

Bu yıl Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü gibi önemli bir sürece adım attıklarını kaydeden Nigmatulin, bağımsızlıklarını ilk tanıyan ülke Türkiye'yi her zaman büyük bir temenniyle hatırlayacaklarını söyledi.

Nigmatulin, TÜRKPA dönem başkanlığını Azerbaycan'dan Kazakistan'ın devraldığını belirterek, söz konusu dönemde TÜRKPA çerçevesinde eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yanı sıra asamble üyesi ülke sayısının artırılmasına ilişkin çalışmalara ağırlık vereceklerini aktardı.

Bunun yanı sıra Nigmatulin, Türkistan'da yayın yapan Türkistan 24 televizyon kanalının tüm Türk dünyasına ortak kanal olmasını da önerdi.

Toplantı sonunda TÜRKPA 10. Genel Kurulunun Türkistan Bildirisi imzalandı.

TÜRKPA 11. Genel Kurul Toplantısının ise gelecek yıl Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılması kararlaştırıldı.

AA / Meiramgul Kussainova - Son Dakika Haberleri
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