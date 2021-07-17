TURKOVAC VE CORONOVAC'IN ETKİNLİKLERİ KIYASLANACAK

Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması başladı (2)Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasını yürüten Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, açıklamada bulundu.

Bakan Koca: Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması başladı (2)

Ankara Şehir Hastanesi'nde Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasını yürüten Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, açıklamada bulundu. Ateş, çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp, 2'nci dozun üzerinden 90 gün geçen 18 ile 59 yaş arası gönüllülerin katılabileceğini söyledi. Ateş, "Bu çalışmamız çift kör bir çalışma. Biz bu çalışmayla Sinovac ve Turkovac aşılarının 3'üncü doz rapel dozdaki etkinliklerini kıyaslayacağız. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılmış ve üzerinden 90 gün geçmiş gönüllüler dahil edilecek. Çalışmamız başladı ve bugün itibarıyla gönüllü sayımızda artış var. 222 gönüllü alınacak çalışmaya. Her bir kolda 111 gönüllü olacak. 18-59 yaş arasındaki gönüllüler dahil edilecek. Bunların 4 hafta ve 3 ay sonrasında etkinlikleri kıyaslanacak. Rapel dozda, Sinovac ne kadar etkili, erken ve geç dönemde aynı zamanda ne kadar etkili; sorularına yanıt arayacağız. 18-59 yaş grubunda olup Sinovac aşısından 90 gün geçen gönüllüleri Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Aşı Birimi'ne davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı