Turkovac'tan Acil Kullanım Onayı Başvurusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımını onayladı. Nihai kararıysa Avrupa Komisyonu verecek

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?