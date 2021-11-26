Turkovac'tan Acil Kullanım Onayı Başvurusu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımını onayladı. Nihai kararıysa Avrupa Komisyonu verecek
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet