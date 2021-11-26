Turkovac'tan Acil Kullanım Onayı Başvurusu - Haberler
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Turkovac'tan Acil Kullanım Onayı Başvurusu

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Avrupa İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech aşısının 5-11 yaş arası çocuklarda kullanımını onayladı. Nihai kararıysa Avrupa Komisyonu verecek

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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC müjdesi: Bugün Acil Kullanım Onayına başvurduk

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