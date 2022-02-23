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TURKOVAC Seydişehir'de uygulanmaya başladı

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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TURKOVAC Seydişehir'de uygulanmaya başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yerli aşı Turkovac uygulanmaya başladı.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Havva Turaç Cingöz, vatandaşları yerli aşı Turkovac yaptırmaya davet etti.

Başhekim Cingöz, Seydişehirli vatandaşların Devlet Hastanesinden randevu alarak yerli aşı Turkovac'tan istifade edebileceğini belirterek, "Yerli ve milli olan Turkovac aşımız hastanemizde uygulanmaya başlanmıştır. Şu ana kadar hiç aşı olmamış vatandaşlarımız veya hatırlatma dozları için Turkovac aşısı yaptırmak isteyenler Alo 182 veya MHRS uygulanasından randevu alarak hastanemizde aşılarını yaptırabilirler." dedi.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Devlet Hastanesi, Seydişehir, TURKOVAC, Konya, Güncel, Haberler

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