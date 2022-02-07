TURKOVAC Samsun'da uygulanmaya başlandı

SAMSUN (AA) - Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac'ın Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmasına 30 Aralık 2021'de şehir hastanelerinden başlanan Turkovac'ın yapıldığı hastane sayısı her geçen gün artıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlanan Turkovac'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vali Zülkif Dağlı, hastanede aşı uygulamalarını inceleyip, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Milli aşı Turkovac'ın Samsun'da uygulamasından duyduğu mutluluğu dile getiren Dağlı, "Samsun'umuzda yerli ve milli aşımız Turkovac'ın uygulanmasına başlandı. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde çok yoğun bir talep var. Vatandaşlarımız, uzun bir süredir yerli aşımızı beklemekteydi." dedi.

Dağlı, kentte birinci ve ikinci dozlarda yüzde 90'ın üzerine çıkıldığını, ancak 3. ve 4. dozlarda istenilen yerde olmadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"3. ve 4. dozda yerli aşı beklendiğinden biraz daha stabil ilerlemekteydi. Yerli aşımızla birlikte hızlanacağına inanıyoruz. İnşallah Omicron vakaları da Samsun'da bu aşıyla birlikte düşmeye başlayacak. Biliyoruz ki aşı, vakalara yakalanmış olsak da etkisini azaltmakta ve daha kolay geçirmemizi sağlamakta. Bu manada ben tüm Samsunlu hemşehrilerimi yerli ve milli aşımızı olmaya davet ediyorum. Diğer aşılarımızı da yine olabilirler."

Hatırlatma dozunu TURKOVAC yaptıran İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç ise milli ve yerli TURKOVAC'ın kullanıma sunulmasından duyduğu gururu dile getirdi.

Oruç, hatırlatma dozu için vatandaşların yerli aşıyı beklediğini ifade ederek, "Bugün açmış olduğumuz randevuların neredeyse hepsi doldu. Vatandaşlarımız sabahtan bu yana TURKOVAC aşılarını yaptırıyorlar. Bu da bizim için gurur verici bir şey. Yerli ve milli oluşu bizim açımızdan gurur verici ve aşı yaptırmamız için bir sebep." diye konuştu.

Aşı olan vatandaşlardan Melek Yüksel de yerli aşıya destek vermek için TURKOVAC aşısı yaptırdığını belirterek "Gönülden şifasına inanıyorum. Kovid-19 ile mücadelede, ülkemiz çok büyük bir yol katetti. Bu anlamda bir aşı üretiyor olmamız ve milletimize şifa veriyor olmamız çok kıymetli." sözlerini sarf etti.

Aşı olan vatandaşlardan Temel Sinecek ise tüm aşılarını TURKOVAC olmak istediğini vurgulayarak, "Bütün aşılarımı TURKOVAC olmak isterdim. Gönüllü de olmak isterdim. Hastalığı geçirdim. Ondan sonra iki doz aşı oldum. Hatırlatma dozunu ise TURKOVAC oldum. Eşim ve çocuklarım da TURKOVAC'ı tercih etti. Türk hekimlerine güveniyorum." ifadesini kullandı.