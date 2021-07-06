Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Yerli aşı Turkovac'ın ne zaman çıkacağı ev ne zaman kullanıma başlanacağı merak ediliyor. Peki, Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?