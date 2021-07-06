Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?
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Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?
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Yerli aşı Turkovac'ın ne zaman çıkacağı ev ne zaman kullanıma başlanacağı merak ediliyor. Peki, Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile duyurulan Turkovac'ın kullanım süreci merak ediliyor. Peki, Turkovac ne zaman çıkacak? Yerli aşı ne zaman çıkacak?

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

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