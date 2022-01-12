TURKOVAC'ın Faz-3 sonuçları açıklandı
Hacettepe Üniversitesince, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 ara sonuçlarına göre en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olarak açıklandı.
Hacettepe Üniversitesince, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC, Faz-3 ara sonuçlarına göre en az CoronaVac kadar güvenli ve etkin bir aşı olarak açıklandı.
(İHA)
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