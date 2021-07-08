TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI

TURKOVAC aşısının Faz 3 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama büyük hız kazandı. Sinovac ve BioNTech dışında Türkiye, yerli aşı çalışmalarını da geliştirdi. Turkovac ismi verilen yerli aşınınFaz-1 ve Faz-2 aşamaları başarıyla tamamlandıktan sonra 22 Haziran'daFaz-3 çalışmalarına geçildi.

Turkovac aşısının Faz-3 aşaması Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı