TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TURKOVAC aşısının Faz 3 aşaması gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Tüm Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama büyük hız kazandı. Sinovac ve BioNTech dışında Türkiye, yerli aşı çalışmalarını da geliştirdi. Turkovac ismi verilen yerli aşınınFaz-1 ve Faz-2 aşamaları başarıyla tamamlandıktan sonra 22 Haziran'daFaz-3 çalışmalarına geçildi.

Turkovac aşısının Faz-3 aşaması Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: (2)
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TURKOVAC'IN FAZ 3 AŞAMASI GÖNÜLLÜLERE UYGULANMAYA BAŞLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 15:18:38. #1.16#

title