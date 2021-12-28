'Turkovac'ı resmetti, yarışmada 1'inci oldu

ANKARA'da, ilkokul öğrencisi Göktuğ Celal Tümer (9), Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenen 'Pandemiden böyle korunuyorum' temalı resim yarışmasında, yerli aşı Turkovac'ı merkeze alarak yaptığı resimle 1'inci seçildi. Tümer'e ödülü, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma tarafından verildi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünya genelinde büyük kayıplara yol açan pandemiye karşı farkındalığı artırmak amacıyla ilkokul 1'inci ve 4'üncü sınıflar arasında 'Pandemiden böyle korunuyorum' temalı resim yarışması düzenledi. 198 çocuğun pandemide nasıl korunduğunu anlattığı resimler, hastane idaresinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirildi. Yarışmada Keçiören Yunus Emre İlkokulu 4-B sınıfından Göktuğ Celal Tümer, yerli aşı Turkovac'ı merkeze alarak yaptığı resimle 1'inci oldu. Tümer'e ödülü, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma tarafından verildi. Doç. Dr. Akelma, Tümer'e tablet hediye etti.

İl Sağlık Müdürü Akelma ise kendisinin de bir çocuk hekimi olduğunu hatırlatarak, "Pandemiyle yaklaşık 2 yıldır iç içeyiz. Çok ciddi bir mücadele var. Geldiğimiz noktada tünelin ucunda artık ışıkları görmeye başladık. Birçok açıdan neyi, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bizim önerdiğimiz önlemleri en iyi şekilde yapanlar çocuklardı. 'Maske' dedik, maskeyi taktılar. 'Mesafe' dedik, mesafeli oldular" dedi.