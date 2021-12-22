TURKOVAC aşısının seri üretimi Şanlıurfa'da başladı - Haberler
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TURKOVAC aşısının seri üretimi Şanlıurfa'da başladı

AA - Haberler | Güncel

TURKOVAC aşıları Paketlenen aşıların raflara konması Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Turkovac aşıları

Paketlenen aşıların raflara konması

Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi ŞANLIURFA - Sağlık Bakanı Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TURKOVAC aşısının seri üretimi Şanlıurfa'da başladı

TURKOVAC aşısının seri üretimi Şanlıurfa'da başladı

TURKOVAC aşısının seri üretimi Şanlıurfa'da başladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (1)

Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (1)

AA - Son Dakika Haberleri

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