Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak - Haberler
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Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Sağlık

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak Trabzon, ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta "İkinci doz aşılar sayın bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor.

TRABZON (İHA) - Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

Trabzon, ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta

"İkinci doz aşılar sayın bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Ona baktığımızda maalesef ülke ortalamasının bir puan altındayız"

"Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşının faz üç çalışmasını ilimizde de başlatacağız"

TRABZON - Trabzon'da tüm denetim ve tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının önüne geçilmeye çalışılırken Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, il olarak ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında olduklarını söyledi.

Usta, Covid-19 vakalarından korunmanın en etkili silahı aşı olduğuna dikkat çekerek," Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşının faz üç çalışmasını ilimizde de başlatacağız. Dolayısıyla aşıdan başka da bir savulunacak sırtımızı dayayacağımız bir kaynakta yok. Gelin hepimiz bu aşıyı olalım" dedi.

Trabzon olarak ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında olduğunu kaydeden Usta, "Ülke adına yapılmış olan yeni harita uygulamasında ikinci doz aşılar sayın bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Ona baktığımızda maalesef ülke ortalamasının bir puan altındayız. Her ne kadar iyi görünmüş olsa bile arzumuz ülke ortalamasını yakalamak, hatta geçmek" dedi,

Aşı karşıtları her zaman olmuştur

Son zamanlarda ülkenin farklı yerlerinde aşı karşıtları olduğunu kaydeden Usta, "Sürekli her ortamda hatta sosyal medyalarımız üzerinden paylaşımlarda mümkün olduğunca yetişmeye gayret ediyoruz. Aşı karşıtları her zaman olmuştur. Her iyiliğin karşısında duran bir kesim her zaman olmuştur. Bu dönemde de bu aşı ve aşıya karşı duruşlar sergileniyor. Bunlar belli bir kesim bunu genele yaymak doğru değil. Genel olarak insanlarımız duyarlı ancak erişemediğimiz veya eriştiğimiz halde ikna edemediğimiz kesim nedeniyle ve onlardan etkilenen bir kısım insanlar nedeniyle hastanelerdeki iş yükümüz bir türlü aşağıya gelmiyor" diye konuştu.

Trabzon'da son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarında Trabzon'un ilk 10 arasında yer aldığını hatırlatan Usta, "Bir hafta öncesine göre belki biraz daha aşağılara gelmiş gibi bir tablomuz var. Tamamen aşağıya kırılmış artık normale dönüyoruz tarzı bir durum söz konusu değil. Her an bir bakıyorsunuz yukarıya doğru da oluşabiliyor. Arzumuz şu anki tabloda insanların kendilerine daha çok dikkat etmeleri ve özellikle hastaneye düşme sürecini yaşadığımız yaşlı kesim aşısız kesim üzerinde daha çok duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Okullarda tabi ki vakalarımız oluyor!

Okullarda vaka sayılarının bulunduğunu belirten Usta, "Belli bir protokol gereği hareket ediliyor. Okullarda olsun veya diğer kurum kuruluşlarda olsun topluluklarda olsun o mevzuatlar, rehberler çerçevesinde hareket ediyoruz. Okullarda tabi ki vakalarımız oluyor. Dün sayın bakanımızın açıkladığı gibi ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 25'i okullardan kaynaklı oluşuyor. Ancak bunu okul kaynaklı değil de, okuldaki öğrencilerin sayısı olarak algılamak gerekiyor. Bu çocuklar evlerden öteden beriden alıyor ve okulda bu vaka tespit edilmiş oluyor. Böyle algılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı

İlimizde Turkovac aşının faz üç çalışmasını başlatacağız

Trabzon'da yakın zamanda Turkovac aşının faz üç çalışmasının başlayacağına dikkat çeken Usta, "Belli bir süreç yaşadık iki yıl aşıldı. Gerçekten sağlık çalışanları bu süreçte oldukça yıprandı, yoruldu. Sadece sağlık çalışanları değil bununla birlikte halkımızın büyük bir kesimi de yıprandı, ekonomik sıkıntılar oluştu. Bu sürecin bitebilmesi için artık elimizde güzel kozlarımız var. Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşının faz üç çalışmasını ilimizde de başlatacağız. Dolayısıyla aşıdan başka da bir savulunacak sırtımızı dayayacağımız bir kaynakta yok. Gelin hepimiz bu aşıyı olalım. Sonrasında yine maskemizi mesafemizi dikkat edelim. İnşallah bu süreci bitirelim" dedi.

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak
İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Son Dakika Haberleri
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