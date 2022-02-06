TURKOVAC aşısı yarın Bolu'da uygulanmaya başlayacak

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Bolu'da tatbik edilmeye başlanacağını bildirdi.

Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "İlk yerli ve milli aşımız TURKOVAC, 7 Şubat'tan itibaren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanacaktır." bilgisini verdi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Ümit, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 182 ve e-Nabız'dan randevu alınarak aşının güvenle yaptırılabileceğini kaydetti.