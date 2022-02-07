TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Nevşehir'de, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Nevşehir

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, acil kullanım onayı alan Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın Nevşehir Devlet Hastanesindeki aşı polikliniklerinde uygulanmasına başlandı.

Vatandaşların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaparak randevu alabileceklerinin belirtildiği açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, "TURKOVAC geleneksel ve yaygın olarak kullanılan, iyi bilinen inaktif aşı türüdür. Milli aşımızı olmak için bekleyen tüm halkımızı randevularını alarak aşılarını olmak için bugünden itibaren Nevşehir Devlet Hastanesi Aşı polikliniğine bekliyoruz." ifadesini kullandı.