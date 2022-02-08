TURKOVAC aşısı Uşak'ta uygulanmaya başlandı - Haberler
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TURKOVAC aşısı Uşak'ta uygulanmaya başlandı

AA, Mehmet Çalık - Sağlık
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TURKOVAC aşısı Uşak'ta uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC'ın Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

UŞAK (AA) - Yerli aşı Turkovac'ın Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

Turkovac aşısı yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş, hastanelere başvurdu. Randevu alarak hastaneye gelen vatandaşların aşıları sırayla yapılıyor.

Dördüncü doz aşısını yaptırmak için hastaneye gelenlerden 45 yaşındaki Bayram Keleş, hatırlatma dozu için Turkovac'ı beklediğini söyledi.

Keleş, Türkiye'nin aşı üretmesinin gurur verici olduğunu kaydederek, "İnsanın kendi ülkesinde üretilen aşıyı olması çok güzel. Tüm vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı olmaya davet ediyorum." dedi.

Ali Çam, yerli aşı yaptırmanın gururunu yaşadığını, herkesin aşı olması gerektiğini ifade etti.

Behçet Mahir Tokay (60) da dördüncü doz aşısını TURKOVAC olduğunu aktardı.

TURKOVAC aşısı Uşak'ta uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı Uşak'ta uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı Uşak'ta uygulanmaya başlandı

AA / Mehmet Çalık - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TURKOVAC, Bayram, Uşak, Sağlık, Haber

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