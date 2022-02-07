TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, yerli aşı Turkovac'ın uygulanmasına başlandı.

Kentte, TURKOVAC aşısı randevularının açılmasıyla birlikte randevu alan vatandaşlar hastaneye gelerek aşılarını oluyor.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Turhan Togan, TURKOVAC aşısı oldu.

TURKOVAC aşısı yaptıran Milletvekili Gökcan, AA muhabirine, toplumda TURKOVAC'ı bekleyen ciddi bir kesim olduğunu söyledi.

Son dönemde artan vakalar nedeniyle kendisinin de hatırlatma dozu olarak yerli aşıyı tercih ettiğini belirten Gökcan, "Tüm vatandaşlarımıza hatırlatma dozunu yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Pandemi sürecinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere tedavi gören tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Hastane Başhekimi Togan ise Muğla'nın aşılama oranında Türkiye'de ilk dört içerisinde olduğunu kaydetti.

Kendileri için hatırlatma dozlarının çok önemli olduğunu vurgulayan Togan, "TURKOVAC aşısını hastanemizde uyguluyor olmanın gururunu duyuyorum. Yerli ve milli aşımızı bugün itibariyle uygulamaya başladık. Muğla çok uzun süre aşılama oranında ülkede birinci sırada yer aldı. TURKOVAC ile yine birinciliği yakalayacağımıza eminim." diye konuştu.

Omicron varyantının da hızlı yayıldığına dikkati çeken Togan, ne kadar çok aşı olunuyorsa hastalığa yakalanma oranının da o kadar düştüğüne vurguladı.

Hastaneye gelen vatandaşlar da yerli ve milli aşı TURKOVAC olmak için sıra beklediklerini ifade etti.