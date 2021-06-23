"(TURKOVAC aşısı Faz-3) Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"(TURKOVAC aşısı Faz-3) Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak"

'(TURKOVAC aşısı Faz-3) Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak. Bununla ilgili izinler alındı ve zaten o çerçevede etik kurul onayını vermiş oldu. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. Biz ilave birkaç ülkeyi daha çalışmaya katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs Bilim Kurulu sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC'ın Faz-3 çalışma detaylarının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Faz-3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak. Bununla ilgili izinler alındı ve zaten o çerçevede etik kurul onayını vermiş oldu. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da Faz-3 çalışması yapılmış olacak. Biz ilave birkaç ülkeyi daha çalışmaya katmaya çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor. 29 merkezde 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak" açıklamasında bulundu.

"(DELTA VARYANTI) 134 VAKANIN 82'Sİ İSTANBUL'DA VE DÜZCE'DE 18, VAN'DA 8, ANKARA'DA 4, İZMİR'DE 3, DİĞER İLLERİMİZDE DE 1-2 ŞEKLİNDE OLMAK ÜZERE TOPLAM 16 İLİMİZDE GÖRÜLDÜ"

Türkiye'de de görülen Delta varyantının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Delta plus ile ilgili ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar tespit edilen 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. İllerde dağılımı giderek artmaya başladı. Ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da, Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3, diğer illerimizde de 1-2 şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Ülkede çok ciddi bir oranın olmadığını biliyoruz ama her geçen gün artabileceğinden endişe ediyoruz. Aşıların bu varyanta da etkili olduğunu biliyoruz. Bu etkili olan aşıları bir an önce erken dönemde yapılmasının önemi ile birlikte 2 dozla Delta varyantına daha güçlü etkinin olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte 18 yaşa kadar indiğimiz bu dönemde, aşının tedariki ile birlikte yine Bilim Kurulu'nda değerlendirerek 6 haftalık süreyi daha erkene 4 haftaya da çekebiliriz. Önümüzdeki haftalar bunu netleştirmiş olur" şeklinde konuştu.

400 BİN DOZ SPUTNİK V AŞISI GELDİ, TESTLERİ YAPILIYOR

Şu ana kadar Türkiye'ye ulaşan toplam aşı miktarı hakkında da bilgiler veren Bakan Koca, "Şu ana kadar bize Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmesi gerekiyordu, en geç nisan ayı sonunda. Şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon oldu. BionTech 4 buçuk milyon doz aşımız gelmişti mart sonuna kadar. Devamında, Haziran'da 30 milyon doz aşının gelmesi şeklinde sözleşme yapmıştık, eylül sonuyla toplam 120 milyon. Bu 30 milyondan 20 milyon aşı şu ana kadar gelmiş oldu. Pazartesi ve salı 5 milyon daha gelmiş olacak. Belki 30 milyona tamamlanmış olması temmuzun ilk 3-4 günü içerisinde olabilir. Ama şuana kadar gelen aşının ilk 4 buçuk milyon ile 24 buçuk milyon doz olduğunu, pazartesi ve Salı günü 5 milyona yakın doz daha geleceğini devamında da bir sonraki hafta tamamlanacağını söyleyebilirim. Uğur Hoca da bu noktada hassasiyetle üzerinde durmaya gayret ediyor. 30 milyonun tamamlandıktan sonra ülkemize gelişinin daha iyi olabileceğini, ben başta olmak üzere sorumuzun aşı olacağını, aşı gündeminden çıkmak için 30 milyon aşıdan sonra daha çok üretim ve Ar-Ge olmak üzere başka konuları konuşmak üzere sağlıklı olacağını söyledim. Kendileri de sanırım bayramdan sonra gelmiş olacak. Ayrıca, 400 bin doz Sputnik V aşısı geldi, testleri yapılıyor" diye konuştu.

(Utku Şimşek/ İHA)

'(TURKOVAC aşısı Faz-3) Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak'
'(TURKOVAC aşısı Faz-3) Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yerli aşı TURKOVAC'ın yan etkisi var mı? Aşı gönüllüsü konuştu
Yerli aşı TURKOVAC'ın yan etkisi var mı? Aşı gönüllüsü konuştu
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
TURKOVAC'a yoğun ilgi! Kısa sürede 846 bin 451 kişi gönüllü olmak için başvurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Tolga Yüce Selçuk Tekay Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"(TURKOVAC aşısı Faz-3) Plasebo yerine kıyaslamalı olarak Sinovac'la birlikte yapılıyor olacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 22:11:41. #1.16#

title