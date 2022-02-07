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TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

AA, Mehmet Karakaş - Güncel
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Aşı polikliniği Aşı olmaya gelen vatandaşlar Aşı uygulaması Aşı olan vatandaşlardan Metin Ülgen ve Ali Ürkmez'in ile röportaj SAKARYA - Yerli aşı TURKOVAC, Sakarya'da vatandaşlara uygulanmaya başladı.

KARABÜK (AA) - Aşı polikliniği

Aşı olmaya gelen vatandaşlar

Aşı uygulaması

Aşı olan vatandaşlardan Metin Ülgen ve Ali Ürkmez'in ile röportaj SAKARYA - Yerli aşı Turkovac, Sakarya'da vatandaşlara uygulanmaya başladı.

Sakarya'da yerli aşıyı olmak isteyenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binasındaki aşı polikliniğine geldi.

Kentte ilk aşıyı yaptıran Metin Ülgen (56), milli ve yerli aşı için yetkililere teşekkür ederek, "Dördüncü aşıyı olmak için TURKOVAC'ı bekledim. Bugüne nasip oldu, siftahı da biz yaptık." dedi.

Ekimde hastalık geçiren Ali Ürkmez (63) de "TURKOVAC aşısını iki yıl bekledim ve geldim, oldum. Şu anda çok mutluyum. Hastalığı çok ağır atlattığım için herkese aşı olmalarını, özellikle TURKOVAC'ı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

AA / Mehmet Karakaş - Güncel

Araştırma, TURKOVAC, Karabük, Sakarya, Sağlık, Güncel, Haber

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