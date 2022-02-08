TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı - Haberler
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TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı

AA, Yavuz Emrah Sever - Sağlık
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TURKOVAC aşısı Bilecik'te uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC'ın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

BİLECİK (AA) - Yerli aşı Turkovac'ın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmasına başlandı.

Randevu alarak hastaneye gelenlere, aşı odasında TURKOVAC aşısı uygulandı.

Emekli İsmail Genciz, AA muhabirine, ilk iki aşıyı Biontech yaptırdığını, üçüncü doz için yerli aşıyı beklediğini söyledi.

Genciz, "Yerli aşı daha önce olsaydı tüm dozları yerli aşı olurdum. Eğer yine aşı hakkı verilirse yine TURKOVAC olurum." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü, TURKOVAC'ın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), web, MHRS Mobil, ALO 182 ve e-nabız üzerinden randevu alan 18 yaş üstü bireylere uygulandığını duyurdu.

AA / Yavuz Emrah Sever - Sağlık

Araştırma, TURKOVAC, Bilecik, Emekli, Sağlık, Haber

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