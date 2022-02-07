TURKOVAC aşısı Adıyaman'da uygulanmaya başlandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yerli aşı Turkovac'ın uygulanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve beraberindeki heyet, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde TURKOVAC aşısının uygulanmasını takip etti.

Erdoğan Öz, gazetecilere, kent genelinde aşılama uygulamalarının tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerince oluşturulan mobil ekipler tarafından sahada ve tüm aile sağlığı merkezlerinde devam ettiğini söyledi.

Türk bilim insanları tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının 29 Aralık itibarıyla şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandığını Öz, "İlimizde de TURKOVAC aşısı uygulanmasına 7 Şubat 2022 Pazartesi günü itibarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başlamıştır. Vatandaşlarımız 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-nabız'dan randevu alarak aşılarını güvenle yaptırabilirler." diye konuştu.