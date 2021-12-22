"TURKOVAC aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın seri üretime geçişi nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, " Turkovac'ın üretimiyle birlikte, bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı Turkovac'ın seri üretime geçişi nedeniyle düzenlenen programa canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu hep beraber yaşadıklarını ifade ederek, "Aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi, ülkem ve milletim adına, tebrik ediyorum. Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının ülkemizde üretilebilir hale gelmesi, fevkalade önemlidir. Üstelik bu aşının, tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından, gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür" diye konuştu.

"AŞI VE İLAÇ HASİSLİĞİ YAPAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"

Vatandaşlara Sinovac ve Biontech aşılarının ardından üçüncü bir alternatif olarak yerli aşı TURKOVAC'ı sunacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için, tüm riskleri göze olarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum. "

Türkiye'nin aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke olmadığını da vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde, maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da, acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte, bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Bir kez daha aşımızın geliştirilmesinde ve üretiminde emeği geçenleri tebrik ediyorum. TURKOVAC aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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