TÜRKONFED: Ortak aksiyon almaya hazırız TÜRKONFED, koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik önlemler konusunda kamuoyuna açıklama yaptı.

TÜRKONFED, koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik önlemler konusunda kamuoyuna açıklama yaptı. Kaynak: Dunya.com