TÜRKONFED: Ortak aksiyon almaya hazırız
TÜRKONFED, koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik önlemler konusunda kamuoyuna açıklama yaptı.
16.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:15
TÜRKONFED, koronavirüs salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik önlemler konusunda kamuoyuna açıklama yaptı.
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Kaynak: Dunya.com