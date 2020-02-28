TÜRKONFED: "İdlib'deki hain saldırıyı kınıyor milletimize başsağlığı diliyoruz"

28.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:42

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İdlib'de Mehmetçiğimize düzenlenen hain saldırıyı ile ilgili yayınladığı mesajında, "Unutulmamalıdır ki; bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve Dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır." dedi.



Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İdlib'de Mehmetçiğimize düzenlenen hain saldırıyı kınadı, başsağlığı dileklerinde bulundu.



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İdlib'de rejim güçlerinin Türk Silah Kuvvetleri'ne yönelik alçakça saldırısını şiddetle ve nefretle lanetlediklerini belirterek söyle devam etti:



"Acımız çok büyük. Gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyoruz. Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı sadece ülkemiz için değil Avrupa Birliği ve dünya için de huzur ve istikrarın anahtarıdır. TÜRKONFED olarak böyle bir dönemde 30 federasyon, 270 dernek ve 40 bini aşkın üyemizle üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve bölgemizin huzuru, refah ve istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA