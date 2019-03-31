TÜRKONFED: Hedef yerel kalkınma olmalı
"Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir" diyen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hedefin yerel kalkınma olması gerektiğini vurguladı.
"Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir" diyen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hedefin yerel kalkınma olması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com