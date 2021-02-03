TÜRKONFED'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması
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TÜRKONFED'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

03.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:25
TÜRKONFED'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonundan (TÜRKONFED) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "Toplumsal barışa hizmet etmeyen, toplumumuzda gerginliği artıran söylem ile uygulamalardan uzak durulması ve uzlaşma kültürünün gelişmesi çok önemlidir.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonundan (TÜRKONFED) Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin yapılan açıklamada, "Toplumsal barışa hizmet etmeyen, toplumumuzda gerginliği artıran söylem ile uygulamalardan uzak durulması ve uzlaşma kültürünün gelişmesi çok önemlidir." denildi.

TÜRKONFED açıklamasında, güçlü bir ekonominin temelini güçlü kurumların oluşturduğu ve bir ülkenin kurumlarının, gücünü demokrasi kültüründen aldığı belirtilerek, bireysel ve kolektif özgürlükler alanını genişleten üniversitelerin, güçlü demokratik yapılarıyla toplumsal refahın gelişmesine önemli katkılar sağlayan kurumlar olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim kalitesi, yönetim ilkeleri, tarihsel gelenekleri, güçlü kurumsal yapısı ve yaşam kültürü birikimiyle Boğaziçi Üniversitesi, 'her ses, her renk ve her düşüncenin' özgürce dile getirildiği, 'çoğulcu demokrasi' niteliğine sahip kurumlarımız arasındadır.

Bu çerçevede, toplumsal barışa hizmet etmeyen, toplumumuzda gerginliği artıran söylem ile uygulamalardan uzak durulması ve uzlaşma kültürünün gelişmesi çok önemlidir. Ülkemizin 'orta gelir tuzağından' kurtulması ile kapsayıcı bir ekonomik büyüme dinamiği yakalama hedefi ancak katılımcı ve kalıcı bir demokrasiye kavuşmasıyla gerçekleşebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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