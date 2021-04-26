TÜRKONFED'den Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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TÜRKONFED'den Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

TÜRKONFED'den Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nın sözleri sadece talihsiz değil, aynı zamanda tarihi olayların ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar...

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin yapılan açıklamada, "ABD Başkanı'nın sözleri sadece talihsiz değil, aynı zamanda tarihi olayların ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar karşısında siyasallaştığının göstergesidir. Sağduyu ve gerçeklerden uzak açıklama kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKONFED, Biden'ın 1915 olayları ile ilgili ifadeleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "106 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gerçekleşen, Osmanlı-Ermeni yurttaşlarımızın maruz kaldığı ve ciddi boyutta can kaybına yol açan tehcir olayları nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Birinci Dünya Savaşı sırasında ve aynı dönemde 1913-1914 Balkan Savaşları ile başlayan, 1915 Çanakkale Savaşı, 1916-1918 Kafkasya ve Orta Doğu cephelerindeki savaşlarla devam eden, kitlesel can kayıplarıyla sonuçlanan felaketlere hedef olan Osmanlı-Türk yurttaşlarımızın hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu korkunç olaylardan şüphesiz, ilmen, aklen ve vicdanen Türkiye Cumhuriyeti sorumlu tutulamaz." denildi.

Bundan 106 yıl önce cereyan etmiş ve şimdiki nesillerin hafıza kuşağı içerisinde yer almayan bu dramatik olaylarla ilgili ABD Başkanı Biden'ın açıklamalarının, mevcut hassas konjonktürde iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkıda bulunmayacağı, aksine zorlaştıracağı belirtilen açıklamada, "ABD Başkanı'nın sözleri sadece talihsiz değil, aynı zamanda tarihi olayların ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar karşısında siyasallaştığının göstergesidir. Sağduyu ve gerçeklerden uzak açıklama kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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