15.11.2019 17:05 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:10

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ekinci: "Kalkınmanın belirleyici aktörü KOBİ'lerimiz olacak"

TÜRKONFED, Visa ve UNDP işbirliği ile hayata geçirilen "İşimi Yönetebiliyorum" projesinin 3. etkinliği Hatay'da yapıldı

HATAY - TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve DASİFED Başkanı Faruk Ekinci, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında KOBİ'lerin belirleyici aktör olacağını söyledi.

TÜRKONFED, Visa ve UNDP işbirliği ile hayata geçirilen "İşimi Yönetebiliyorum" projesinin 3. etkinliği, DASİFED ev sahipliğinde Hatay'da düzenlendi.

Eğitim programı ile 2 gün boyunca KOBİ'lere finansal ve dijital okuryazarlıktan e-ticarete, strateji ve iş geliştirmeden sosyal medyayı etkin kullanmaya kadar pek çok pratik bilginin yanı sıra deneyimler de aktarıldı.

Toplantıda konuşan yapan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve DASİFED Başkanı Faruk Ekinci, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasında KOBİ'lerin belirleyici aktör olacağına vurgu yaptı.

İşimi Yönetebiliyorum Projesi'nin özel sektör, sivil toplum ve kamunun bir araya geldiği çok özel bir model ve geniş bir kapsayıcı ağ ile yerel kalkınmanın kilit aktörleri olan KOBİ'lerin kapasitelerini artırmaya odaklandığını ifade eden Ekinci, "Özel sektörün yerel kalkınmaya katkısını artıracak proje, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraşlı KOBİ'lerimizi de geleceğe hazırlayacak. TÜRKONFED, Visa ve UNDP işbirliğiyle, ülkemiz ekonomisinin omurgasını oluşturan, yerel kalkınma ve küresel rekabetçiliğin kilit aktörleri olan KOBİ'lerin yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Eğitim programında, KOBİ'lerin sürdürülebilir başarı için her zaman ihtiyaç duyacakları öz disiplinlerini sağlamaları, dijital dünyayı tanırken buna göre bir strateji geliştirerek rekabet üstünlüğü kazanmaları ve eğitim verilen alanlarda gerekli donanımı kazanmaları sağlanacak" diye konuştu.

KOBİ'lerin kapasitesini geliştirmenin ve direncini artırmanın önem kazandığına vurgu yapan Ekinci, kalkınmanın yerelden başladığını ve kentlerin marka gücüyle, ülkelerinin rekabetçiliğine katkı yaptığını hatırlattı. Ekinci, şunları söyledi:

"Özel sektörün yetkinliğini, günümüz dijitalleşen dünyasına hazırlamak zorundayız. Ekonomimizin en kırılgan yapıları olan KOBİ'lerin direncini artırmak hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük önem taşıyor. Bunu gerçekleştirmenin yolu da KOBİ'lerimizin öncelikle işini yönetebilmesini sağlamaktan geçiyor. Kriz öncesinde, anında ve sonrasında; finansal okuryazarlıktan ihracata uzanan değer zincirinde proje ile işletmelerimize, stratejik yol haritası çizme yeteneği kazandırmak istiyoruz."

"İş dünyasının ayakta kalması için eğitim şart"

Hatay'ın, son 8 yıldır sınır kenti olmanın ve bölgede yaşananlar ile zor şartlarda ayakta durduğunu vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, iş dünyasının sıkıntıda olduğu dönemde projenin anlamlı olduğunu ifade etti. Savaş, "Geldiğimiz noktada teknoloji ışık hızı ile ilerliyor. Eskiden 15-20 yılda gerçekleşen buluşlar, artık saatler hatta dakikalar alıyor. Teknolojiyi takip eden şirketler büyüyor, katma değer oluşturuyor ve ülkelerinin kalkınmasını sağlıyor. O nedenle iş dünyasının ayakta kalması için eğitim şart. İşletmelerimizin çağı yakalaması çok önemli. İş dünyası ne kadar büyürse, şehirlerimiz de o kadar büyüyecek" dedi.

İşimi Yönetebiliyorum Projesi Hatay Eğitiminin ilk günü Öğretim Görevlisi Dr. Ali Coşkun'un Şirketlerin Finansal Röntgeni, Finansal Raporlama eğitimi ile devam etti.

Kaynak: İHA