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TÜRKONFED, Avrupa KOBİ Birliği toplantırılarına katıldı

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden, üyesi olduğu Avrupa KOBİ Birliği'nin (SME United) İcra Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katıldı.

TÜRKONFED, Avrupa KOBİ Birliği toplantırılarına katıldı
08.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:21

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden, üyesi olduğu Avrupa KOBİ Birliği'nin (SME United) İcra Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katıldı.

TÜRKONFED açıklamasına göre, Avrupa ülkelerinin ulusal, bölgesel ve sektörel KOBİ federasyonlarından temsilcilerin katılımıyla 5 Haziran'da düzenlenen genel kurul toplantısında, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Batu da yer aldı.

Avrupa KOBİ'lerinin öncelikleri ve krizden çıkış stratejileri gündemiyle gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis yaptı.

Geleceğe yönelik kurtarma fonu ve Avrupa toparlanma planında KOBİ'lere sağlanması planlanan destekleri açıklayan Dombrovskis, Avrupa KOBİ'leriyle fikir alışverişinde bulundu.

Dombrovskis salgın sonrası dönemde, Türkiye de dahil olmak üzere AB'nin temel ticaret ortaklarının önemini vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Avrupa'nın toparlanma sürecinde Türkiye'nin oluşturacağı katma değerin ve karşılıklı iş birliği ikliminin geliştirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

"AB pazarına ileri düzeyde entegrasyon sağlamış bir Türkiye, her iki tarafın küresel ve ekonomik güç alanını pekiştirecek ve gündemdeki 'değer zincirlerinin Avrupa'ya yakınlaşması' fikrini destekleyecektir." değerlendirmesinde bulunan Turan, "TÜRKONFED olarak böylesi bir değişim döneminde Avrupa ve dünyadaki ticaret, iklim politikaları ve sürdürülebilir kalkınma üçgenindeki tartışmaları yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda başta KOBİ'ler olmak üzere tüm işletmelere değer yaratan iş birlikleriyle rehberlik etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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