Turkon Line web sitesi üzerinden canlı destek hizmeti yayına girdi

Turkon Line, sektörde bir ilk olan anlık canlı destek uygulamasını hayata geçirdi.

Turkon Line'dan yapılan açıklamaya göre, ana hedefi "müşteriye özel çözümler" hizmet anlayışıyla müşterilerinin tüm süreçlerini kolaylaştırmak, kesintisiz ve sorunsuz hizmet sunmak olan şirket, çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

Son derece dinamik olan müşteri yönetimi süreçlerini müşteriye özel çözümler hizmet modeli ile yöneten Turkon Line, müşteri beklenti ve isteklerini şeffaf, hızlı ve özenle ele alıp özel çözümler sunuyor. Bu anlayış doğrultusunda, web sitesi üzerinden canlı destek uygulamasını başlatan Turkon Line, sektöre de bir yenilik getirerek "Turkon Live" isimli uygulama ile kullanıcılarına ve müşterilerine daha da yakın olmayı hedefliyor.

"Turkon Live" canlı destek uygulamasıyla web sitesi üzerinden alınan çağrılar, "canlı destek müşteri yetkilileri" tarafından anlık olarak yönetilecek.

Çağrı yönetim sistemi olarak özel bir çalışma prensibi geliştiren Turkon Line, müşterilerinin daha hızlı yanıt alabilecekleri bir platformu da hayata geçirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkon Line Üst Yöneticisi O. Alkın Kalkavan, "Turkon Line olarak hizmet kalitemiz ve odağımıza aldığımız insan faktörünü dijital platformda destekleyerek yine tercih edilen marka olmayı sürdüreceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda devreye alacağımız WhatsApp uygulamasıyla da sistemi entegre edeceğiz. Başlangıç aşamasında sadece hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek uygulama, ihtiyaç doğrultusunda aşamalı olarak genişletilecek ve yurt dışı ülke müdürlüklerimizin de sürece eklenmesiyle tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu