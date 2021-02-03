Turkon Line, Turquality'nin Marka Destek Programı kapsamına alındı
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Turkon Line, Turquality'nin Marka Destek Programı kapsamına alındı

03.02.2021 19:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:55
Turkon Line, Turquality'nin Marka Destek Programı kapsamına alındı

Turquality'nin Marka Destek Programı kapsamına alınan Turkon Line, Türk bayrağını kıtalar arası deniz taşımacılığında dalgalandıracak.

Turquality'nin Marka Destek Programı kapsamına alınan Turkon Line, Türk bayrağını kıtalar arası deniz taşımacılığında dalgalandıracak.

Turkon Line'dan yapılan açıklamaya göre, 20 yılı aşkın süredir Amerika, Avrupa, Akdeniz ve Karadeniz pazarlarında aktif olarak deniz taşımacılığı hizmeti sunan Turkon Line'ın ana pazarları arasında Türkiye, ABD, Mısır, İsrail, Lübnan, İspanya, İngiltere, Benelüks, Almanya ve KKTC yer alıyor. 23 ülkede 28 acente, 44 acente ofisi ve 5 ülkede 11 Turkon ofisi bulunuyor.

Turkon Line, hedef pazarlara odaklanma stratejisi ve başarıyla uyguladığı "müşteriye özel çözümler" hizmet modeli ile sektörde referans noktası olmayı amaçlıyor.

Süreçlerin gözden geçirildiği ve global düzeyde iyileştirmelerin yapıldığı dönemin ardından Turquality denetimleri başarıyla tamamlandı ve Turkon Line, Marka Destek Programı kapsamına alındı.

"Hedef pazarlarımıza yönelik yatırımlarımıza hız katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkon Line Üst Yöneticisi (CEO) O. Alkın Kalkavan, markaların global pazarlarda desteklenmesini amaçlayan Turquality'nin Marka Destek Programı'na layık görülen sektördeki ilk ve tek line oldukları için son derece gururlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hedeflerimize büyük bir sorumlulukla yürürken, Turquality bize çok büyük bir ivme kazandıracak ve global arenada tam yol ilerlememizi sağlayacaktır. Özellikle hedef pazarlarımıza yönelik yatırımlarımıza ve marka bilinirliğini artıracak faaliyetlerimize daha da hız katacaktır. Turquality Marka Destek Programı, sadece programa dahil olan şirketlere değil, Türkiye markasına da büyük katkı sağlamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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