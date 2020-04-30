Türkoğlu'nda ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi ulaştırıldı

Türkoğlu Belediyesi ve Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi işbirliğinde, Türkoğlu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtıldı.

Türkoğlu Belediyesi ve Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi işbirliğinde, Türkoğlu ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kolisi dağıtıldı.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türk Kızılay Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcan Gürbüz ve Türk Kızılay Onikişubat Şube Başkanı Mustafa Evliya ve gönüllüler ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Ailelere çeşitli gıda malzemelerinin bulunduğu ramazan kolisi bırakıldı.

Ziyaretlerin ardından Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlikte her şeyin daha güzel olduğuna dikkat çekti.

Her türlü ihtiyaç durumunda vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Okumuş, "Belediye olarak bizler sahadayız ve halkımızın yanınızdayız. Türk Kızılayımızla ve gönüllü ekiplerimizle bu zor günlerde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar dilerim." dedi.

Kaynak: AA