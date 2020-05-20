Türkoğlu'nda bayram çöreği mesaisi
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Türkoğlu'nda bayram çöreği mesaisi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ev hanımları tarafından hazırlanan bayram çörekleri pişirilmek üzere fırınlara gönderilmeye başlandı.

Türkoğlu'nda bayram çöreği mesaisi
20.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:32

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ev hanımları tarafından hazırlanan bayram çörekleri pişirilmek üzere fırınlara gönderilmeye başlandı.

Geleneksel hale getirilen bayram çörekleri için fırıncılar fazla mesai yapıyor.

Beyoğlu Mahallesi'nde 15 yıllık fırın ustası Mehmet Doğan, bayram çöreklerinin özel olduğunu ve ikramlıkların başında geldiğini söyledi.

Yoğun günler geçirdiklerini ifade eden Doğan, "Gündüz akşama kadar ramazan ekmeğimiz ve pidemiz çıkıyor. Akşamdan sabaha kadar da meşhur bayram çöreğini pişiriyoruz. Ramazan Bayramı'na kadar bu şekilde çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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