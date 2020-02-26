Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna atanan personeller görevine başladı

26.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:24

Türkoğlu Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarına atamaları yapılan 210 personel, törenle görevine başladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumunda görev yapacak sözleşmeli infaz ve koruma memuru, teknisyen, hemşire, şoför ve cezaevi katibi unvanlarına ilişkin yapılan uygulama ve sözlü sınavları sonucunda başarılı olan 210 personelin hizmet sözleşmeleri, Kahramanmaraş Adliyesi Şehit Murat Uzun Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, törende, ceza infaz kurumlarının personel hiyerarşisinden bahsederek ilgililerin atandıkları infaz ve koruma görevine ilişkin bilgiler verdi.

657 sayılı devlet memurları kanunundaki hükümlere de değinen Başsavcı Yazıcı, devlet memurluğunun ve özellikle Ceza İnfaz Kurumlarında görev almanın ayrı bir sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti.

Yazıcı, yeni göreve başlayan memurlara belirli sınav süreçlerini tamamlayarak bu aşamaya geldiklerini, bu sebeple görevlerini layıkıyla yerine getireceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti, yeni göreve başlayan personellere memuriyet hayatları boyunca sağlık ve başarılar diledi.

Başsavcı Yazıcı, "Uygulama ve sözlü sınavlarda başarı göstererek, Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumunda yeni göreve başlayan personellerimizi tebrik eder, bundan sonraki meslek yaşamlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA