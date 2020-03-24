Türkoğlu Belediyesinden 400 dönümlük millet bahçesi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Türkoğlu Belediyesinden 400 dönümlük millet bahçesi - Haberler
Millet Bahçeleri, Osman Okumuş, Şekeroba, Türkoğlu, Güncel

Türkoğlu Belediyesinden 400 dönümlük millet bahçesi

Türkoğlu Belediyesi, ilçeye 400 dönümlük millet bahçesi inşa ediyor.

24.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:42
Türkoğlu Belediyesinden 400 dönümlük millet bahçesi

Türkoğlu Belediyesi, ilçeye 400 dönümlük millet bahçesi inşa ediyor.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Şekeroba Mahallesine inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu, düğün salonu, taziye evi, oyun grupları ve fitness aletleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının olduğu 400 dönümlük millet bahçesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Okumuş, yaptığı açıklamada, bölgenin en büyük parklarından birine başladıklarını, Türkoğlu Millet Bahçesi'nin, hem Şekeroba Mahallesine hem de bölgeye hitap edecek harika bir proje olacağın vurguladı.

Projeyi 1 yıl içinde bitireceklerini belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Buraya daha önce büyük bir spor kompleksi yaparak vatandaşlarınızın hizmete açmıştık. Şimdi de hemen yanına yaptığımız millet bahçesinde binlerce ağacın olduğu ormanlık alanla iyi bir yaşam alanı hazırlayacağız. Proje kentimize ve bölgemize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
Uzman isim uyardı: Sirkeli suyla duş almayın, yararı yok zararı var
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı
Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma...
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
WhatsApp'tan gönderilen 'Papa'nın Dansı' isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor
WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği...
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Sokağa çıkma yasağına takılan yaşlı amcanın, zabıtadan poğaça istediği anlar duygulandırdı
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Son Dakika: Eximbank kredi ödemelerini erteledi
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, 'Evde kal' çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı
Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya...
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Koronavirüs nedeniyle gıdada fahiş fiyat artışı yapanlara ağır para cezası uygulanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Donald Trump Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Ender Saraç Şeyma Subaşı Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Türkoğlu Belediyesinden 400 dönümlük millet bahçesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 14:56:00. #1.15#
title